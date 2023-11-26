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المتحدث باسم معبر رفح الفلسطيني للجزيرة مباشر: نناشد مصر بالعمل على استمرار فتح معبر رفح ودخول المساعدات العاجلة إلى القطاع

Lebanon 24
26-11-2023 | 05:53
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