23
o
بيروت
24
o
طرابلس
26
o
صور
23
o
جبيل
23
o
صيدا
24
o
جونية
17
o
النبطية
14
o
زحلة
14
o
بعلبك
24
o
بشري
22
o
بيت الدين
14
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
أخبار عاجلة
المتحدث باسم معبر رفح الفلسطيني لـ"الجزيرة": نناشد مصر العمل على استمرار فتح معبر رفح ودخول المساعدات العاجلة إلى القطاع
Lebanon 24
26-11-2023
|
05:55
A-
A+
photos
0
A+
A-
Advertisement
مواضيع ذات صلة
المتحدث باسم معبر رفح الفلسطيني للجزيرة مباشر: نناشد مصر بالعمل على استمرار فتح معبر رفح ودخول المساعدات العاجلة إلى القطاع
Lebanon 24
المتحدث باسم معبر رفح الفلسطيني للجزيرة مباشر: نناشد مصر بالعمل على استمرار فتح معبر رفح ودخول المساعدات العاجلة إلى القطاع
26/11/2023 16:33:53
26/11/2023 16:33:53
Lebanon 24
Lebanon 24
المتحدث باسم وزارة الصحة في غزّة ل"الجزيرة": المستشفيات ستتوقف عن العمل في الـ48 ساعة المقبلة إذا لم تدخل المساعدات
Lebanon 24
المتحدث باسم وزارة الصحة في غزّة ل"الجزيرة": المستشفيات ستتوقف عن العمل في الـ48 ساعة المقبلة إذا لم تدخل المساعدات
26/11/2023 16:33:53
26/11/2023 16:33:53
Lebanon 24
Lebanon 24
المتحدث باسم إدارة معبر رفح: بدء دخول شاحنات المساعدات والوقود إلى قطاع غزة ونتوقع دخول 230 شاحنة اليوم (الجزيرة)
Lebanon 24
المتحدث باسم إدارة معبر رفح: بدء دخول شاحنات المساعدات والوقود إلى قطاع غزة ونتوقع دخول 230 شاحنة اليوم (الجزيرة)
26/11/2023 16:33:53
26/11/2023 16:33:53
Lebanon 24
Lebanon 24
المتحدث باسم مستشفى شهداء الأقصى ل"الجزيرة": نعاني من نقص في الأدوية والمعدات ونتعامل مع الحالات من باب الاستمرار على قيد الحياة فقط
Lebanon 24
المتحدث باسم مستشفى شهداء الأقصى ل"الجزيرة": نعاني من نقص في الأدوية والمعدات ونتعامل مع الحالات من باب الاستمرار على قيد الحياة فقط
26/11/2023 16:33:53
26/11/2023 16:33:53
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
مساء اليوم.. إليكم ما حصل قبالة بيروت!
Lebanon 24
مساء اليوم.. إليكم ما حصل قبالة بيروت!
13:03 | 2023-11-25
25/11/2023 01:03:34
Lebanon 24
Lebanon 24
3 هزّات أرضية في لبنان.. إكتشفوا ماذا جرى في البحر!
Lebanon 24
3 هزّات أرضية في لبنان.. إكتشفوا ماذا جرى في البحر!
11:51 | 2023-11-25
25/11/2023 11:51:17
Lebanon 24
Lebanon 24
تحذيرٌ يخصّ "الطاقة الشمسية" في لبنان.. إنتبهوا مما قد يحصل غداً!
Lebanon 24
تحذيرٌ يخصّ "الطاقة الشمسية" في لبنان.. إنتبهوا مما قد يحصل غداً!
12:49 | 2023-11-25
25/11/2023 12:49:27
Lebanon 24
Lebanon 24
العاصفة الثانية نحو لبنان.. هذا ما كشفه الأب خنيصر
Lebanon 24
العاصفة الثانية نحو لبنان.. هذا ما كشفه الأب خنيصر
04:48 | 2023-11-26
26/11/2023 04:48:10
Lebanon 24
Lebanon 24
ورقة 100 ألف ليرة جديدة.. هذه مواصفاتها وإليكم تاريخ إصدارها
Lebanon 24
ورقة 100 ألف ليرة جديدة.. هذه مواصفاتها وإليكم تاريخ إصدارها
14:35 | 2023-11-25
25/11/2023 02:35:09
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
09:30 | 2023-11-26
القناة 12 الإسرائيلية: مجلس الحرب سيجتمع الليلة لبحث إمكانية تمديد الهدنة في غزة
09:29 | 2023-11-26
المرصد السوري: غارات إسرائيلية استهدفت مطار دمشق الدولي وأنباء عن خروجه من الخدمة
09:28 | 2023-11-26
المرصد السوري: قصف إسرائيلي على مطار دمشق الدولي بعد 30 ساعة من إعادة تشغيله
09:28 | 2023-11-26
حماس تعلن الإفراج عن أسير من الجنسية الروسية
09:15 | 2023-11-26
إعلام سوري: دوي أصوات انفجارات قوية في دمشق والمرصد السوري يقول انّ المواقع المستهدفة في دمشق تابعة لمجموعات ايرانية (الحدث)
09:12 | 2023-11-26
يديعوت أحرونوت: شركة إمبري للأمن البحري تؤكد اختطاف ناقلة النفط "سنترال بارك" المملوكة لإسرائيليين قبالة سواحل اليمن
فيديو
في تصريحات مُفاجئة.. باراك يعترف بأن إسرائيل بنت مخابئ تحت مستشفى الشفاء (فيديو)
Lebanon 24
في تصريحات مُفاجئة.. باراك يعترف بأن إسرائيل بنت مخابئ تحت مستشفى الشفاء (فيديو)
01:46 | 2023-11-22
26/11/2023 16:33:53
Lebanon 24
Lebanon 24
خضّة في مطار بيروت وموجة اغتيالات جديدة.. هذه توقعات مايك فغالي لعام 2024 (فيديو)
Lebanon 24
خضّة في مطار بيروت وموجة اغتيالات جديدة.. هذه توقعات مايك فغالي لعام 2024 (فيديو)
01:37 | 2023-11-21
26/11/2023 16:33:53
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو غريب: بمنتصف الاجتماع قام فجأة ليُصافح الرئيس الصيني.. شاهدوا ماذا فعل بايدن
Lebanon 24
فيديو غريب: بمنتصف الاجتماع قام فجأة ليُصافح الرئيس الصيني.. شاهدوا ماذا فعل بايدن
23:22 | 2023-11-20
26/11/2023 16:33:53
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24