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وزيرة الدولة بالخارجية القطرية لـ"الجزيرة": هناك عمل ومحادثات في اتجاه محاولة تمديد الهدنة على المسار السياسي

Lebanon 24
26-11-2023 | 06:24
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