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برنامج الأغذية العالمي: الاحتياجات في غزة أكبر بكثير من المساعدات التي تصل الى القطاع

Lebanon 24
26-11-2023 | 06:32
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