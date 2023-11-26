Advertisement

أخبار عاجلة

غانتس لقادة الأجهزة الأمنية: سيكون هناك وقت للتحقيقات لكننا اليوم نقاتل وسننتصر

Lebanon 24
26-11-2023 | 07:08
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
عبد اللهيان: اليوم هناك فرصة للحلّ السياسي وغدا سيكون قد فات الأوان
lebanon 24
26/11/2023 16:35:31 Lebanon 24 Lebanon 24
مسؤول في الصليب الأحمر الدولي لسكاي نيوز: لسنا واثقين من إتمام صفقة التبادل اليوم ولكننا مستعدون لها
lebanon 24
26/11/2023 16:35:31 Lebanon 24 Lebanon 24
استطلاع رأي لـ"معاريف": معسكر غانتس يعزز قوته السياسية إذا أجريت الانتخابات اليوم وسيحصل على 43 مقعدا في الكنيست
lebanon 24
26/11/2023 16:35:31 Lebanon 24 Lebanon 24
نتنياهو: سيكون هناك وقف مؤقت لإطلاق النار إذا استعدنا الرهائن ونقترب من ذلك أكثر مما كنا قبل بدء التوغل البري
lebanon 24
26/11/2023 16:35:31 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:30 | 2023-11-26
09:29 | 2023-11-26
09:28 | 2023-11-26
09:28 | 2023-11-26
09:15 | 2023-11-26
09:12 | 2023-11-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24