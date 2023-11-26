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وول ستريت جورنال عن مصدر مطلع: المفاوضون يأملون تمديد الهدنة بغزة 4 أيام مع إطلاق سراح 40 إلى 50 رهينة إضافية

Lebanon 24
26-11-2023 | 07:38
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