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الهلال الأحمر الفلسطيني: أرسلنا 50 شاحنة مساعدات محملة بالغذاء والمستلزمات الطبية الطارئة باتجاه مدينة غزة وشمالي القطاع

Lebanon 24
26-11-2023 | 07:45
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