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المستشار الإعلامي للأونروا للجزيرة: هناك مخاوف من تسرب مياه الصرف الصحي للمياه الجوفية وهذا غير قابل للإصلاح

Lebanon 24
26-11-2023 | 08:09
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