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رويترز عن مسؤول دفاعي أميركي: مؤشرات على أن مسلحين مجهولين استولوا على سفينة في خليج عدن اليوم

Lebanon 24
26-11-2023 | 08:49
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