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القوات الإسرائيلية تستنفر حول سجن عوفر لمنع احتشاد الفلسطينيين لاستقبال الذين سيُفرج عنهم

Lebanon 24
26-11-2023 | 10:22
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