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بايدن: تم استغلال وقف إطلاق النار المؤقت لإيصال المزيد من المساعدات إلى غزة
Lebanon 24
26-11-2023
|
12:03
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