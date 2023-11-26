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مستشار الرئيس الفلسطيني للعربية: ما تحقق من نجاحات مفترضة لا يساوي الثمن الباهظ الذي دفعناه

Lebanon 24
26-11-2023 | 12:13
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