Advertisement

أخبار عاجلة

الرئاسة التركية: أردوغان بحث في اتصال هاتفي مع الرئيس الإيراني الهجمات الإسرائيلية غير القانونية على غزة

Lebanon 24
26-11-2023 | 13:10
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الرئاسة الفرنسية: ماكرون حذر الرئيس الإيراني في اتصال هاتفي من أي تصعيد أو توسيع لرقعة الصراع ليشمل لبنان
lebanon 24
26/11/2023 23:20:41 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي يناقش تطورات فلسطین والعدوان على غزة في اتصال هاتفي مع البابا فرنسيس
lebanon 24
26/11/2023 23:20:41 Lebanon 24 Lebanon 24
وكالة الأنباء القطرية: أمير دولة قطر تلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس الإيراني استعرضا خلاله آخر تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية (الجزيرة)
lebanon 24
26/11/2023 23:20:41 Lebanon 24 Lebanon 24
الإذاعة الإسرائيلية: اتصال هاتفي بين رئيس الوزراء الإسرائيلي والرئيس الأميركي واتصال بين وزيري دفاع البلدين
lebanon 24
26/11/2023 23:20:41 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
04:48 | 2023-11-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:57 | 2023-11-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:27 | 2023-11-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:33 | 2023-11-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:55 | 2023-11-26 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
16:09 | 2023-11-26
15:47 | 2023-11-26
15:43 | 2023-11-26
15:08 | 2023-11-26
15:07 | 2023-11-26
14:45 | 2023-11-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24