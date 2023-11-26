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قوات إسرائيلية تقتحم مدينة جنين ومخيمها في الضفة الغربية بحثا عن مطلوبين أمنيين (الحرة)

Lebanon 24
26-11-2023 | 16:09
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