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سفينة حربية أميركية استجابت لاستغاثة ناقلة احتجزت قبالة سواحل عدن والناقلة آمنة

Lebanon 24
26-11-2023 | 16:58
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