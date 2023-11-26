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أخبار عاجلة
طيران حربي إسرائيلي يحلق في أجواء مدينتي رفح وخانيونس جنوبي قطاع غزة
Lebanon 24
26-11-2023
|
18:00
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