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طيران حربي إسرائيلي يحلق في أجواء مدينتي رفح وخانيونس جنوبي قطاع غزة

Lebanon 24
26-11-2023 | 18:00
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