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المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: سنهزم حماس ولن نستريح قبل إعادة جميع الرهائن

Lebanon 24
26-11-2023 | 18:16
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