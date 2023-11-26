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وكالة الأنباء الفلسطينية: الجيش الإسرائيلي يشن حملات اعتقال قرب رام الله والخليل

Lebanon 24
26-11-2023 | 23:14
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