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أخبار عاجلة
القناة 12 الإسرائيلية: إسرائيل حصلت على قائمة أسماء المختطفين الذين سيفرج عنهم من غزة اليوم
Lebanon 24
27-11-2023
|
00:28
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