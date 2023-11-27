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مكتب نتنياهو: إشكاليات كبيرة في قائمة المقرر الإفراج عنهم ومفاوضات مكثفة لتغييرها
Lebanon 24
27-11-2023
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01:51
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