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الخارجية الصينية: الوزير وانغ يي سيتوجه إلى نيويورك لرئاسة جلسة لمجلس الأمن لبحث وقف إطلاق النار في غزة

Lebanon 24
27-11-2023 | 02:23
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