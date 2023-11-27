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رويترز عن مصادر مصرية: المفاوضون يعملون على حل بعض الخلافات بشأن مدة الهدنة ولائحة أسماء الأسرى

Lebanon 24
27-11-2023 | 07:42
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