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الخارجية الإيرانية: إسرائيل تتحمل مسؤولية التداعيات التي ستؤدي إلى توسيع دائرة الأزمة في المنطقة

Lebanon 24
27-11-2023 | 07:45
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