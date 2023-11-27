Advertisement

أخبار عاجلة

السيسي: استقرار المنطقة يرتبط بالاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية على حدود 67 وعاصمتها القدس الشرقية

Lebanon 24
27-11-2023 | 08:08
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزير الخارجية المصري: لا بديل سوى عودة الأطراف إلى طاولة المفاوضات وإقامة دولة فلسطينية على حدود 67 وعاصمتها القدس الشرقية
lebanon 24
27/11/2023 17:27:23 Lebanon 24 Lebanon 24
القيادي بحركة حماس أسامة حمدان: نخوض معركة الأمة نسعى فيها للتحرير وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس
lebanon 24
27/11/2023 17:27:23 Lebanon 24 Lebanon 24
أمير قطر: أنا وبن سلمان متوافقان على أن الأحداث الجارية تثبت أنه لا يوجد أي سلام واستقرار بالمنطقة من دون حل نهائي للقضية الفلسطينية (الجزيرة)
lebanon 24
27/11/2023 17:27:23 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئاسة المصرية: السيسي وأمير قطر أكدا رفض أي محاولات لتصفية القضية الفلسطينية على حساب الشعب الفلسطيني أو دول المنطقة ورفض محاولات التهجير القسري
lebanon 24
27/11/2023 17:27:23 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
11:27 | 2023-11-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:04 | 2023-11-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:30 | 2023-11-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:47 | 2023-11-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:44 | 2023-11-27 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
10:19 | 2023-11-27
09:49 | 2023-11-27
09:27 | 2023-11-27
09:09 | 2023-11-27
08:53 | 2023-11-27
08:32 | 2023-11-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24