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العاهل الأردني: الأردن يعمل بكل طاقته لوقف دائم لإطلاق النار في غزة بأسرع وقت (سكاي نيوز)

Lebanon 24
27-11-2023 | 08:28
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