Advertisement

أخبار عاجلة

وول ستريت جورنال عن مصادر مطلعة: المحادثات جارية بين إسرائيل وحماس عبر الوسطاء لتمديد الهدنة 4 أيام

Lebanon 24
27-11-2023 | 08:53
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
جهود من الوسطاء لتمديد الهدنة في غزة 4 أيام مقابل الإفراج عن 40 إسرائيليا (العربية)
lebanon 24
27/11/2023 17:27:46 Lebanon 24 Lebanon 24
4 أيام قابلة للتمديد.. عباس يرحب بالهدنة بين إسرائيل وحماس
lebanon 24
27/11/2023 17:27:46 Lebanon 24 Lebanon 24
وول ستريت جورنال عن مصدر مطلع: المفاوضون يأملون تمديد الهدنة بغزة 4 أيام مع إطلاق سراح 40 إلى 50 رهينة إضافية
lebanon 24
27/11/2023 17:27:46 Lebanon 24 Lebanon 24
ثمة فرص حقيقية لتمديد الهدنة بين إسرائيل وحماس.. هذا ما أعلنه بايدن
lebanon 24
27/11/2023 17:27:46 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
11:27 | 2023-11-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:04 | 2023-11-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:30 | 2023-11-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:47 | 2023-11-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:44 | 2023-11-27 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
10:19 | 2023-11-27
09:49 | 2023-11-27
09:27 | 2023-11-27
09:09 | 2023-11-27
08:32 | 2023-11-27
08:28 | 2023-11-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24