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رويترز عن مسؤول إسرائيلي: مستعدون للإفراج عن 3 أضعاف العدد من الفلسطينيين والأيام الإضافية محددة بـ5 أيام
Lebanon 24
27-11-2023
|
09:27
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