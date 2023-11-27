18
o
بيروت
18
o
طرابلس
26
o
صور
17
o
جبيل
17
o
صيدا
18
o
جونية
11
o
النبطية
9
o
زحلة
9
o
بعلبك
18
o
بشري
16
o
بيت الدين
9
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
أخبار عاجلة
القناة 12 الإسرائيلية: سيتم إخلاء سبيل ١١ اسرائيليا ضمن الدفعة الرابعة قريبا
Lebanon 24
27-11-2023
|
10:41
A-
A+
photos
0
A+
A-
Advertisement
مواضيع ذات صلة
القناة 12 الإسرائيلية: المحتجزون ضمن الدفعة الثالثة نقلوا إلى الجيش الإسرائيلي
Lebanon 24
القناة 12 الإسرائيلية: المحتجزون ضمن الدفعة الثالثة نقلوا إلى الجيش الإسرائيلي
27/11/2023 19:52:02
27/11/2023 19:52:02
Lebanon 24
Lebanon 24
القناة 12 الإسرائيلية: حماس تسلّم الدفعة الثالثة من المحتجزين لــ"الصليب الأحمر الدولي" حاليًّا
Lebanon 24
القناة 12 الإسرائيلية: حماس تسلّم الدفعة الثالثة من المحتجزين لــ"الصليب الأحمر الدولي" حاليًّا
27/11/2023 19:52:02
27/11/2023 19:52:02
Lebanon 24
Lebanon 24
"الجزيرة" عن "القناة 12 الإسرائيلية": 25 قذيفة صاروخية باتجاه كريات شمونة في الدفعة الصاروخية التي أطلقت من لبنان
Lebanon 24
"الجزيرة" عن "القناة 12 الإسرائيلية": 25 قذيفة صاروخية باتجاه كريات شمونة في الدفعة الصاروخية التي أطلقت من لبنان
27/11/2023 19:52:02
27/11/2023 19:52:02
Lebanon 24
Lebanon 24
هيئة البث الإسرائيلية: سيتم إخلاء 3 مستوطنات إضافية على الحدود مع لبنان
Lebanon 24
هيئة البث الإسرائيلية: سيتم إخلاء 3 مستوطنات إضافية على الحدود مع لبنان
27/11/2023 19:52:02
27/11/2023 19:52:02
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
أضرار العاصفة بدأت.. هذا ما حصل في طرابلس
Lebanon 24
أضرار العاصفة بدأت.. هذا ما حصل في طرابلس
15:04 | 2023-11-26
26/11/2023 03:04:15
Lebanon 24
Lebanon 24
أمطار غزيرة وعواصف رعدية.. استعدوا لهذا الطقس غداً!
Lebanon 24
أمطار غزيرة وعواصف رعدية.. استعدوا لهذا الطقس غداً!
15:30 | 2023-11-26
26/11/2023 03:30:54
Lebanon 24
Lebanon 24
الرياح وصلت إلى 100 كلم في الساعة.. العاصفة مستمرة حتى هذا الموعد
Lebanon 24
الرياح وصلت إلى 100 كلم في الساعة.. العاصفة مستمرة حتى هذا الموعد
02:47 | 2023-11-27
27/11/2023 02:47:43
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد الكشف عن زواجها من رجل أعمال إماراتي.. نجوى كرم تمر بمرحلة صعبة! (صور)
Lebanon 24
بعد الكشف عن زواجها من رجل أعمال إماراتي.. نجوى كرم تمر بمرحلة صعبة! (صور)
02:44 | 2023-11-27
27/11/2023 02:44:19
Lebanon 24
Lebanon 24
توقعات الأبراج المالية لعام 2024.. من سيكون الأوفر حظاً؟
Lebanon 24
توقعات الأبراج المالية لعام 2024.. من سيكون الأوفر حظاً؟
00:34 | 2023-11-27
27/11/2023 12:34:10
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
12:38 | 2023-11-27
"الجهاد الإسلامي": المقاومة تدير عملية التفاوض كما تدير المعركة العسكرية بتنسيق كامل بين #حماس والجهاد وباقي الفصائل
12:37 | 2023-11-27
هيئة الاستعلامات المصرية لـ"الحدث": كانت هناك بعض العقبات في عملية تسليم الأسرى والرهائن اليوم لكن تم تجاوزها
12:34 | 2023-11-27
بدء تسليم "كتائب القسام" للدفعة الرابعة من المحتجزين لديها إلى الصليب الأحمر
12:33 | 2023-11-27
البيت الأبيض: بايدن يشعر بالصدمة بسبب حادث إطلاق النار على ثلاثة طلاب فلسطينيين في ولاية فيرمونت
12:33 | 2023-11-27
الخارجية الأميركية لـ"الحدث": نركّز الآن على الهدنة الموقتة والإفراج عن الرهائن والمساعدات
12:32 | 2023-11-27
الجيش الإسرائيلي: سنعود للحرب للقضاء على قدرات "حماس" العسكرية (سكاي نيوز)
فيديو
ميقاتي: لتجنيب لبنان الدخول في معارك دموية ولا ضمانات دولية نطمئن اليها
Lebanon 24
ميقاتي: لتجنيب لبنان الدخول في معارك دموية ولا ضمانات دولية نطمئن اليها
11:52 | 2023-11-26
27/11/2023 19:52:02
Lebanon 24
Lebanon 24
في تصريحات مُفاجئة.. باراك يعترف بأن إسرائيل بنت مخابئ تحت مستشفى الشفاء (فيديو)
Lebanon 24
في تصريحات مُفاجئة.. باراك يعترف بأن إسرائيل بنت مخابئ تحت مستشفى الشفاء (فيديو)
01:46 | 2023-11-22
27/11/2023 19:52:02
Lebanon 24
Lebanon 24
خضّة في مطار بيروت وموجة اغتيالات جديدة.. هذه توقعات مايك فغالي لعام 2024 (فيديو)
Lebanon 24
خضّة في مطار بيروت وموجة اغتيالات جديدة.. هذه توقعات مايك فغالي لعام 2024 (فيديو)
01:37 | 2023-11-21
27/11/2023 19:52:02
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24