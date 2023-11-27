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مدير الإسعاف في غزة: أدخلنا حتى الآن 200 شاحنة إغاثية إلى المناطق الشمالية بالقطاع لكنها لا تزال لا تلبي الاحتياجات المطلوبة (الجزيرة)

Lebanon 24
27-11-2023 | 10:49
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