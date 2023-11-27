المتحدث باسم الأونروا في قطاع غزة: أوصلنا العديد من الشاحنات خلال الأيام الماضية إلى مراكز الإيواء في المنطقة الشمالية. لكن الوضع مأساوي ويجب إدخال المزيد من المساعدات إلى شمال القطاع

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