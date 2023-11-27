المتحدث باسم البنتاغون بات رايدر: نحذر أي جهة من محاولة استهداف قواتنا و سنقوم بكل ما يلزم لحمايتها وسنوجه ضربات إضافية إذا تطلب الأمر (الحرة)

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