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المتحدث باسم البنتاغون بات رايدر: نحذر أي جهة من محاولة استهداف قواتنا و سنقوم بكل ما يلزم لحمايتها وسنوجه ضربات إضافية إذا تطلب الأمر (الحرة)

Lebanon 24
27-11-2023 | 11:39
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