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تم إبلاغ الصليب الأحمر بالاستعداد لبدء عملية استلام وتسليم الرهائن والأسرى (الحدث)

Lebanon 24
27-11-2023 | 12:08
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