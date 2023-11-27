Advertisement

أخبار عاجلة

الدفاع المدني في غزة: هناك المئات من الجثث في الشوارع في منطقة تل الهوى ومحيط مستشفى القدس

Lebanon 24
27-11-2023 | 12:09
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الناطق باسم الدفاع المدني في غزة: لا تزال أعداد كبيرة من جثامين الشهداء موجودة في محيط مستشفى القدس (الجزيرة)
lebanon 24
27/11/2023 22:08:45 Lebanon 24 Lebanon 24
تجدد الغارات الإسرائيلية في محيط مستشفى القدس بمنطقة تل الهوى في غزة (الجزيرة)
lebanon 24
27/11/2023 22:08:45 Lebanon 24 Lebanon 24
شهداء ومصابون في استهداف بناية سكنية في محيط مستشفى القدس بمنطقة تل الهوى (تلفزيون العربي)
lebanon 24
27/11/2023 22:08:45 Lebanon 24 Lebanon 24
قصف عنيف في محيط مستشفى القدس ومربع الدحدوح بمنطقة تل الهوى في مدينة غزة (الجزيرة)
lebanon 24
27/11/2023 22:08:45 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
15:04 | 2023-11-27
15:00 | 2023-11-27
14:55 | 2023-11-27
14:32 | 2023-11-27
14:30 | 2023-11-27
14:16 | 2023-11-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24