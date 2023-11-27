Advertisement

أخبار عاجلة

هيئة الاستعلامات المصرية لـ"الحدث": كانت هناك بعض العقبات في عملية تسليم الأسرى والرهائن اليوم لكن تم تجاوزها

Lebanon 24
27-11-2023 | 12:37
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
تم إبلاغ الصليب الأحمر بالاستعداد لبدء عملية استلام وتسليم الرهائن والأسرى (الحدث)
lebanon 24
27/11/2023 22:09:31 Lebanon 24 Lebanon 24
مخاوف طارئة.. ما جديد صفقة تبادل الأسرى والرهائن بين "حماس" و إسرائيل؟
lebanon 24
27/11/2023 22:09:31 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس هيئة الأسرى الفلسطينيين لـ"سكاي نيوز عربية": حملة الاعتقالات في الضفة جزء من حملة الانتقام الإسرائيلي
lebanon 24
27/11/2023 22:09:31 Lebanon 24 Lebanon 24
"أ.ف.ب" نقلا عن مصدر فلسطيني: التأخير في تطبيق الهدنة في غزة له علاقة بتفاصيل اللحظات الأخيرة حول أسماء الأسرى الاسرائيليين وآلية تسليمهم
lebanon 24
27/11/2023 22:09:31 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
15:04 | 2023-11-27
15:00 | 2023-11-27
14:55 | 2023-11-27
14:32 | 2023-11-27
14:30 | 2023-11-27
14:16 | 2023-11-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24