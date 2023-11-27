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"الجهاد الإسلامي": المقاومة تدير عملية التفاوض كما تدير المعركة العسكرية بتنسيق كامل بين #حماس والجهاد وباقي الفصائل
Lebanon 24
27-11-2023
|
12:38
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