Advertisement

أخبار عاجلة

"الجهاد الإسلامي": المقاومة تدير عملية التفاوض كما تدير المعركة العسكرية بتنسيق كامل بين #حماس والجهاد وباقي الفصائل

Lebanon 24
27-11-2023 | 12:38
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
نصرالله: لم يزعجنا إخفاء "حماس" خطة عمليّة "طوفان الأقصى" وعدم معرفة أيّ أحدٍ بهذه العملية يُثبت أنّ المعركة فلسطينية بالكامل
lebanon 24
27/11/2023 22:09:40 Lebanon 24 Lebanon 24
المتحدث باسم حركة "الجهاد الإسلامي": تحية إلى المقاومة في لبنان والعراق واليمن وإلى كل الأحرار في العالم (الميادين)
lebanon 24
27/11/2023 22:09:40 Lebanon 24 Lebanon 24
نصرالله: "حماس" أخفت التخطيط لعملية "طوفان الأقصى" عن أطراف محور المقاومة في المنطقة
lebanon 24
27/11/2023 22:09:40 Lebanon 24 Lebanon 24
القيادي في حركة الجهاد الإسلامي داوود شهاب: "حزب الله" يؤدي دوراً عظيماً إلى جانب المقاومة الفلسطينية
lebanon 24
27/11/2023 22:09:40 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
15:04 | 2023-11-27
15:00 | 2023-11-27
14:55 | 2023-11-27
14:32 | 2023-11-27
14:30 | 2023-11-27
14:16 | 2023-11-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24