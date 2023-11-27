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الأمين العام للأمم المتحدة يقول إنه "متفائل للغاية" بإمكانية فتح معبر آخر للسماح بإيصال المساعدات إلى غزة (سكاي نيوز)
Lebanon 24
27-11-2023
|
12:57
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