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بايدن: ضغطت باستمرار من أجل وقف القتال وتوسيع نطاق المساعدات الإنسانية إلى غزة وتسهيل إطلاق سراح الرهائن (الجزيرة)

Lebanon 24
27-11-2023 | 13:37
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