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الجيش الإسرائيلي: وفق المعلومات المقدمة من الصليب الأحمر فإن 11 مختطفا إسرائيليا في طريقهم إلى إسرائيل

Lebanon 24
27-11-2023 | 14:55
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