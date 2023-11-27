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وزير العدل الفلسطيني لـ"الجزيرة": نشكر جهود الوسطاء قطر ومصر التي أدت للإفراج عن الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين

Lebanon 24
27-11-2023 | 15:12
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