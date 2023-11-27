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الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا يبدأ جولة شرق أوسطية تشمل السعودية وقطر والإمارات (الميادين)

Lebanon 24
27-11-2023 | 15:30
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