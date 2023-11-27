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"الصحة" في غزة لـ"الشرق": إسرائيل حولت مشافي الشفاء والإندونيسي لثكنات

Lebanon 24
27-11-2023 | 15:40
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