Advertisement

أخبار عاجلة

"الخارجية" القطرية: نؤكد استمرار تكثيف جهودنا بهدف الوصول إلى وقف كامل لإطلاق النار في غزة

Lebanon 24
27-11-2023 | 16:10
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
"الخارجية" القطرية: نؤكد الإفراج عن 39 من النساء والأطفال الفلسطينيين من السجون الإسرائيلية
lebanon 24
28/11/2023 00:18:21 Lebanon 24 Lebanon 24
"الخارجية" القطرية: رئيس الوزراء وزير الخارجية يؤكد لوزير الخارجية الإيراني ضرورة حماية المدنيين ووقف إطلاق النار في غزة
lebanon 24
28/11/2023 00:18:21 Lebanon 24 Lebanon 24
"الخارجية": نُرحّب بالجهود القطرية والاميركية بالوصول الى اتفاق هدنة انسانية في غزة
lebanon 24
28/11/2023 00:18:21 Lebanon 24 Lebanon 24
المتحدث باسم "الخارجية" القطرية: سيتم الإفراج عن 33 فلسطينيا مقابل 11 من المحتجزين الإسرائيليين في إطار التزامات اليوم الرابع من اتفاق الهدنة
lebanon 24
28/11/2023 00:18:21 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
16:58 | 2023-11-27
16:56 | 2023-11-27
16:55 | 2023-11-27
16:54 | 2023-11-27
16:34 | 2023-11-27
16:21 | 2023-11-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24