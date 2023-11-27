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الأونروا: لا يزال نحو 700 ألف شخص يعيشون في شمال قطاع غزة ولم نتمكن من إدخال الوقود إلى الشمال حتى اللحظة

Lebanon 24
27-11-2023 | 16:54
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