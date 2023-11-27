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أخبار عاجلة
الأسير المحرّر دجانة عطون: الأسرى الفلسطينيون يعيشون أوضاعا صعبة في سجون الاحتلال
Lebanon 24
27-11-2023
|
18:00
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