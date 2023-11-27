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بايدن: حل الدولتين هو السبيل الوحيد لضمان الأمن على الأمد الطويل للفلسطينيين وإسرائيل

Lebanon 24
27-11-2023 | 19:34
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