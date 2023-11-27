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أخبار عاجلة
الجيش الإسرائيلي يعلن تسلم قائمة بأسماء محتجزين إضافيين في غزة ستطلق حماس سراحهم اليوم بعد تمديد الهدنة (سكاي نيوز عربية)
Lebanon 24
27-11-2023
|
23:43
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