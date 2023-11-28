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أخبار عاجلة
إعلام فلسطيني: سماع دوي إطلاق نار وانفجارات غربي مدينة غزة (العربية)
Lebanon 24
28-11-2023
|
00:26
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