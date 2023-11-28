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وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية: الزعيم الكوري الشمالي تلقى صورا للبيت الأبيض والبنتاغون التقطها قمر تجسس اصطناعي

Lebanon 24
28-11-2023 | 02:56
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