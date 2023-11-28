Advertisement

أخبار عاجلة

بيان مشترك للفصائل الفلسطينية: نتابع انتهاكات الاحتلال للهدنة المؤقتة وندعو لإلزامه بوقفها (الجزيرة)

Lebanon 24
28-11-2023 | 03:47
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
بيان مشترك للفصائل الفلسطينية: نشيد بالجهود المصرية لإعادة فتح المعبر ونناشد للإسراع في سفر الجرحى للعلاج
lebanon 24
28/11/2023 21:06:49 Lebanon 24 Lebanon 24
حركة حماس: نثمن البيان الختامي لمنظمة التعاون الإسلامي وندعو لترجمته عمليا بما يوقف عدوان الاحتلال (الجزيرة)
lebanon 24
28/11/2023 21:06:49 Lebanon 24 Lebanon 24
وكالة الأنباء الفلسطينية: استشهاد شاب برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحامها قرية كفر عين شمال رام الله (الجزيرة)
lebanon 24
28/11/2023 21:06:49 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس هيئة الأسرى والمحررين الفلسطينية: نحمل الاحتلال مسؤولية مصير معتقلي غزة الذين يرفض إعطاء معلومات عنهم (الجزيرة)
lebanon 24
28/11/2023 21:06:49 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
13:57 | 2023-11-28
13:53 | 2023-11-28
13:36 | 2023-11-28
13:35 | 2023-11-28
13:28 | 2023-11-28
13:05 | 2023-11-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24