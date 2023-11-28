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وزير خارجية إسبانيا: مستعدون للتوقيع على اتفاق مع بريطانيا بشأن جبل طارق يوم الأربعاء (الشرق)

Lebanon 24
28-11-2023 | 03:49
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